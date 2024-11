Kulturraumsektretärin Annemarie Franke erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN, die Blaue Kugel in Cunewalde erfülle die Anforderungen an regional bedeutsame Kultureinrichtungen bislang nicht. "Nicht jedes Museum oder jede Bibliothek in den Landkreisen Görlitz und Bautzen erfüllt diese Kriterien." Bezogen auf die Blaue Kugel gebe es sogar ein Ausschlusskriterium: "Der Kulturraum fördert grundsätzlich keine multifunktionalen Veranstaltungshäuser." Daraus folge, dass in Cunewalde einzelne Projekte der Kulturvermittlung oder Kulturproduktion gefördert werden können, aber nicht die laufenden Personal- und Betriebskosten.