An einen Baum geklammert, habe er um Hilfe gerufen, hieß es. Eine Frau habe dann über ein Hotel die Rettungsleitstelle in Dresden verständigen lassen. Schließlich rückte die Bergwacht Pirna mit vier Helfern an. Die Bergretter konnten den unverletzten Mann schnell finden und über eine sogenannte Rettungswindel - eine Art mobiler Sitz an einem Seil - in Sicherheit bringen.