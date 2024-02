Bei einem Forschungsprojekt wollen Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) Dresden mit der Stadt Hoyerswerda und der FSD Fahrzeugdaten GmbH den Verkehr an mehreren Stellen in Hoyerswerda aufzeichnen. Die Daten sollen dabei auf drei Wegen aufgenommen werden:

Laut einer Sprecherin der Stadt Hoyerswerda sollen nach aktuellem Stand an zwei Kreuzungen Kameras installiert werden: An den Kreuzungen von Maria-Grollmuß- und Erich-Weinert-Straße und an der von Elster- und der Alten Berliner Straße. Das könne sich aber noch ändern. Die Kameras sollen an den beiden Kreuzungen voraussichtlich im Herbst dieses Jahres angebracht und 2025 "in den regelhaften Versuchsbetrieb" gehen.

Die Aufnahmen mit Drohnen könnten voraussichtlich früher starten, teilte die Sprecherin mit. Mit ersten Testflügen rechne man schon im März 2024. Demnach sollen die Drohnen über Verkehrsknotenpunkten in der Altstadt eingesetzt werden. Untersucht werden solle unter anderem die Kreuzung Alte Berliner Straße und Teschenstraße. Drohnenaufnahmen an weitere Kreuzungen seien geplant. Das Messfahrzeug werde ebenfalls ab März fahren und im gesamten Stadtgebiet Daten sammeln.

Die Stadt Hoyerswerda wird nach eigenen Angaben Vorkehrungen treffen, um die Vorgaben des Datenschutzrechtes einzuhalten. So sollen Kameras mit relativ geringer Auflösung filmen. Außerdem werde der Fokus der Kameras so eingestellt, dass sie nur unscharfe Bilder liefern. Dadurch sei zwar erkennbar, ob zum Beispiel Lkw, Autos, Radfahrer oder Fußgänger zu sehen seien, allerdings keine Nummernschilder oder Gesichter.

Hoyerswerda profitiere unter anderem von dem Projekt, das sie als Teil eines Mitmachlabors aufbaut, erklärte eine Stadtsprecherin. In diesem Labor sollen sich ab April Interessierte über Forschungsprojekte in und um Hoyerswerda informieren können. Dort bekommen sie in Zukunft nicht nur Informationen über das Projekt Sivas, sondern auch über das sogenannte Smart Mobility Lab, in dem Wissenschaftler der TU Dresden an automatisiertem Fahren und Fliegen forschen sollen. Es sei Teil der Strukturwandel-Strategie von Hoyerswerda, Projekte der Forschung und Entwicklung in die Stadt zu holen, sagte die Sprecherin.