Nach dem Brand der barocken Stadtkirche in Großröhrsdorf wird die Ruine weiter gesichert. Statiker und Brandursachenermittler begutachten derzeit die Ruine. Ihre Arbeit sichern mit schwerem Gerät auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) ab. Ob sie die Brandursache noch in dieser Woche ermitteln und darüber informieren werden, ist nach Behördenangaben unklar.

Zwei Ermittler mit Helmen auf den Köpfen gehen vorsichtig durch die Trümmer in der Kirchenruine Großröhrsdorf. Sie werden noch einige Tage lang Spuren der Brandursache suchen. Bildrechte: xcitepress

In der Nacht zum 4. August war in der Stadtkirche ein Feuer ausgebrochen. Zunächst hatten die Flammen den Dachstuhl erfasst, danach auch den fast 50 Meter hohen Glockenturm. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Das Feuer in der fast 300 Jahre alten Kirche vernichtete die historische Innenausstattung komplett. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher noch nicht beziffert werden.