Südbrandenburg Nach Blockade am Kraftwerk Jänschwalde: Vier Klimaaktivisten in U-Haft

Für die Klimaaktivisten, die am Montag den Kraftwerksbetrieb in Jänschwalde gestört haben, hat die Aktion ein Nachspiel. Vier von ihnen befinden sich inzwischen in U-Haft. Einige Aktivisten hatten sich zu Wochenbeginn an Förderbänder und Gleise gekettet. Zweitweise mussten zwei Kraftwerksblöcke außer Betrieb genommen werden. Noch am gleichen Tag wurde das Werk geräumt und die Demonstrierenden in Gewahrsam genommen.