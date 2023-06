Insgesamt wurden 150 Beiträge eingereicht - 27 in der Kategorie "Neue journalistische Formate", 65 Printbeiträge, 17 Hörfunkbeiträge, 20 Fernsehbeiträge sowie 21 Beiträge in der Kategorie "Lokaljournalismus in der Grenzregion". Einige der ausgezeichneten Beiträge thematisieren in Texten und Sendungen unter anderen die schwierige gemeinsame deutsch-polnischen Geschichte, andere setzen sich mit der aktuellen sozial-, energie- und klimapolitischen Situation auseinander. Die nominierten Beiträge können bis April 2024 eingesehen werden.