Damit das funktioniert, werden die alten Kartons zunächst in Wasser aufgelöst und die Fasern ordentlich durchgemixt. Der entstandene Faserbrei wird danach so in Form gepresst und anschließend getrocknet, dass eine sehr stabile Verpackung entsteht. "Ohne Kleber und komplett recycelbar", sagt Geschäftsführer Franz Jäger. Damit alles gut passt, werde für jedes zu verpackende Produkt eine eigene Form entworfen und in der Werkstatt hergestellt.