Der wegen des Kirchenbrandes in Großröhrsdorf verurteilte mutmaßliche Brandstifter hat Revision eingelegt. Damit sei das Urteil auch weiterhin nicht rechtskräftig, wie ein Sprecher des Landgerichtes Görlitz am Montag mitteilte. Der 41-Jährige aus dem Landkreis Bautzen bleibe allerdings weiter in Haft.