Freigabe verschoben Knappensee bei Hoyerswerda bis 2030 gesperrt

Ursprünglich sollte der Knappensee bereits 2022 zum Baden freigegeben werden. Doch im März 2021 waren in einem Uferbereich auf 300 Metern Länge ungefähr eine Million Kubikmeter Erde abgerutscht. Das Sächsische Oberbergamt hatte daraufhin angeordnet, dass der Knappensee bei Groß Särchen bis Ende 2027 gesperrt bleibt. In einer Allgemeinverfügung legte das Oberbergamt fest, dass der See frühestens am 1. Januar 2028 genutzt werden darf.