Tagebau-Rekultivierung Bergbausanierer LMBV plant Milliarden teure Sanierungen in der Lausitz

24. Januar 2024, 15:58 Uhr

Die Mondlandschaften der stillgelegten Braunkohletagebaue in der Lausitz sollen in den nächsten Jahren schrittweise verschwinden: Die LMBV will die Gebiete in land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen und Naturschutzgebiete verwaldeln. Ende der 2030er Jahre sollen die meisten Großprojekte geschafft sein.