Das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen hat entschieden, dass die Schließungen von Einkaufszentren, großflächigem Einzelhandel und Ladengeschäften während der Corona-Pandemie im April 2020 rechtmäßig gewesen waren. Das Gericht hat die mit der Corona-Schutzverordnung verbundenen Schließungen und Einschränkungen der Berufsfreiheit als verhältnismäßig beurteilt. Sie seien notwendig gewesen, um das Infektionsgeschehen in Sachsen zu verlangsamen. Außerdem sei so sichergestellt worden, das Gesundheitswesen weiterhin funktionsfähig bleibe und durch zu viele Einlieferungen nicht überlastet werde, so das Gericht.