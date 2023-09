Am 23. August wurde während der Unterrichtszeit in einem kombinierten Grund- und Oberschulkomplex in Bischofswerda Amokalarm ausgelöst. Ein 16 Jahre alter ehemaliger Schüler der Oberschule hatte offenbar versucht, das Gebäude in Brand zu stecken. Dabei hatte ihn nach bisherigen Erkenntnissen ein Drittklässler überrascht. Der Junge wurde von dem Täter mit einem Messer angegriffen und an Kopf und Hals schwer verletzt.