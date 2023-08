In der kombinierten Grund- und Oberschule in Bischofswerda hat am Freitag der Unterricht wieder begonnen. Zunächst werden die Stunden von den Klassenleitern gehalten. Für die Schülerinnen und Schüler soll schnellstmöglich Alltag einkehren, wie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) nach einem Vor-Ort-Besuch am Donnerstag betonte: "Es ist wichtig, mit den Kindern das Gespräch zu suchen. Gerade auch bei den Jüngsten, den Grundschülern, ist es wichtig, dass sie Normalität in ihrem schulischen Alltag wieder erleben können."