Personalkrise Wird der Rektor der Polizeihochschule Rothenburg abgesetzt?

06. Dezember 2024, 05:00 Uhr

An der Polizeihochschule in Rothenburg brodelt es: Zwei Hochschullehrer fordern die Abwahl von Rektor Dirk Benkendorff und werfen ihm Untätigkeit sowie mangelnde Führungsstärke vor. Die Fachhochschule in Rothenburg in der Oberlausitz, direkt an der polnischen Grenze, ist einer von insgesamt fünf Standorten der sächsischen Polizeiausbildung.