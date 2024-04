Nach einem Raubüberfall in der Kornmarktpassage in Bautzen am frühen Samstagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 13-Jähriger und ein gleichaltriges Mädchen sind laut Polizei in einem Schnellrestaurant von einem Mann angesprochen worden. Er habe nach Geld gefragt und sich etwas zu essen kaufen lassen.