Polizeieinsatz Hausdurchsuchung bei mutmaßlichem Reichsbürger in Lauta

Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht seit dem frühen Dienstagmorgen ein Wohnhaus in Lauta bei Hoyerswerda. Ein Sondereinsatzkommando habe gewaltsam die Haustür geöffnet und sich Zugang zum Gebäude an der Straße "Am Ring" verschafft, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN.