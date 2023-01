Christian W. pflegte auch an anderer Stelle den Kontakt zu den selbsterklärten Veteranen. In einer Chatgruppe, dem sogenannten "Veteranen Pool-Chat", beteiligt sich der Unternehmer aus dem Erzgebirge rege. Anfangs wirbt W. regelmäßig, andere Mitglieder sollen sich bei ihm melden, um sich "zu vernetzen". Aber auch Reichsbürgerthesen vertritt er dort offen. Etwa in einer Sprachnachricht aus dem Dezember 2021. Darin versteigt er sich im reinsten Reichsbürgersprech in Verschwörungen, bezeichnet die Bundesrepublik als GmbH. Die Bundeswehr hält er nicht für eine richtige Armee: "Ein Firmenkonstrukt in einer besetzten Zone darf und kann nach internationalem Recht keine richtige offizielle Armee unterhalten", so W.

Absehbar wird in der Nachricht aber auch, dass es für W. nicht bei wirren Thesen bleiben, sondern auch Taten folgen könnten. "Es kann sein, dass es Ende des Jahres zu einer Pflichterfüllung unsererseits kommen muss. Also bereitet euch darauf bitte vor", schließt der Terrorverdächtige die Sprachnachricht. Kurze Zeit später, am Neujahrstag 2022, schickt W. eine weitere Nachricht in die Gruppe: "Auch von mir allen ein gesundes neues Jahr! Der große Knall kommt diesmal nicht mit dem Jahreswechsel sondern etwas später! ;) :)".

Polizisten vor der Durchsuchung des Jagdschlosses von Heinrich XIII. in Bad Lobenstein. Bildrechte: News5 Für W. selbst folgte der "große Knall" im April 2022. Es ist die erste Durchsuchung seines Wohnhauses, so schildert es der Olbernhauer selbst in einer weiteren Sprachnachricht. Ihm zufolge seien die Beamten des LKA Sachsen auch auf der Suche nach Sprengstoff gewesen. Den Grund für die Durchsuchung schildert W. ebenfalls in jener Sprachnachricht: "Weil ich einen Kontakt zu jemandem hatte der bei der ‚Operation Klabautermann‘, wie sie bezeichnet wird von den Medien, als einer der Beschuldigten gilt."



Unter dem Namen "Operation Klabautermann" hatte eine Gruppe die Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach geplant. Die Behörden schritten im April 2022 ein, bevor die Mitglieder der Gruppe handeln konnten. Christian W. erzählt in der Sprachnachricht, dass er für sich beschlossen habe, die Pläne seien "ein absoluter Schwachsinn". "Weil das wäre richtig Terror gewesen."