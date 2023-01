Reichsbürger Paramilitärisches Gruppe "Vaterländischer Hilfsdienst" auch in Sachsen

Ein milder Sonntag im Oktober. Knapp 30 Reichsbürger treffen sich zum Kaffeekränzchen in einer Kneipe am Chemnitzer Stadtrand. Die Flagge des Deutschen Reichs ist aufgehängt. Jemand hat Kekse gebacken, auch in den Farben schwarz-weiß-rot. Man schwatzt über das sächsische Königshaus, wird der Organisator später im Internet festhalten.

Wiederbelebung des "Vaterländischen Hilfsdienstes"

Was skurril klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Es handelt sich um ein Treffen des "Vaterländischen Hilfsdienstes". Das sei eine Bewegung, die ursprünglich 1916 gegründet wurde, erklärt Benjamin Winkler von der Amadeu-Antonio-Stiftung, die seit Jahren die Reichsbürgerszene erforscht.

"Beim 'Vaterländischen Hilfsdienst' greift man zurück auf dieses Konstrukt aus dem Deutschen Kaiserreich, was im Grunde eine Art Wohlfahrtsorganisation war. In Teilen aber war es auch eine paramilitärische Organisation an der Heimatfront - also für diejenigen, die nicht an der Front waren, um die Aktivitäten des Militärs zu unterstützen." Somit sei das Militär die Organisation im Hintergrund des 'Vaterländischen Hilfsdienstes' gewesen, sagt Winkler.

Vor einigen Jahren haben Reichsbürger den "Vaterländischen Hilfsdienst" neu gegründet. Denn in den Augen der Reichsbürger habe das Deutsche Kaiserreich nie aufgehört zu existieren, so Winkler.

Benjamin Winkler von der Amadeu-Antonio-Stiftung erforscht die Reichsbürgerszene. Bildrechte: Benjamin Winkler, Amadeu Antonio Stiftung

Treffs in Gasthäusern und an Bismarck-Denkmälern

Ein bis drei Mal pro Monat treffe man sich in Gruppengrößen von zehn bis 100 Leuten, in Gasthäusern oder an Bismarck-Denkmälern, auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Und dann versucht man sich tatsächlich im Rahmen dieser früheren Armeekorpsbezirke zu organisierten", sagt Winkler. Diese Bezirke seien aufgeteilt auf das frühere deutsche Reichsgebiet. Man versuche diese wiederzubeleben, Menschen zu finden, die sich unter der Flagge des "Vaterländischen Hilfsdienstes" zusammenschließen.

Die Gruppierung hatte allein in Sachsen im vergangenen Jahr rund 180 Mitglieder. Landesamt für Verfassungsschutz

Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) hatte die Gruppierung allein in Sachsen im vergangenen Jahr rund 180 Mitglieder. Die Zahl nehme kontinuierlich zu. Der Verfassungsschutz ist alarmiert, teilt die Behörde schriftlich mit: "Das Landesamt für Verfassungsschutz warnt vor der Gruppierung, da sie im Zuge ihrer verfassungsfeindlichen Ausrichtung auf die Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung abzielt und sich entsprechend organisiert." Dem LfV Sachsen seien derzeit im Hinblick auf die Gruppierung jedoch keine Gewaltbezüge bekannt.

Mitarbeiter des sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz schätzen die Mitgliederzahl beim "Vaterländischen Hilfsdienst" auf rund 180. Bildrechte: dpa

Ziel: Wiederherstellung des Deutschen Reiches