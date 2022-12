Solange jemand sein Leben nicht dramatisch ändert und auch nicht anderen Menschen Schaden zufügt, kann man den Angehörigen manchmal auch den Rat geben, diese Person bei ihrem Glauben zu lassen. Das ist manchmal besser, als sie auf Teufel komm raus überzeugen zu wollen. Ein Beispiel dafür wäre, wenn jemand immer noch heute sagt, die Amerikaner seien nie auf dem Mond gewesen, aber ansonsten ein ganz normales Leben führt und auch keine keine Absichten hat, selber auf die Spur der sogenannten Verschwörer zu gehen.

Die Selbsthilfegruppe ist primär für Angehörige oder Freunde solcher Personen, die sich Sorgen machen, dass die Leute entweder sich selbst oder anderen Menschen Schaden zufügen könnten.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen?

Manche Leute lehnen auch bei einer schwierigen Erkrankung wie Krebs jegliche medizinische Behandlung ab, weil sie an die große Pharma-Verschwörung glauben. Und dadurch ist ihr Leben in Gefahr.

Was können Angehörige tun?

Angehörige können eine ganze Menge tun. Das wissen viele gar nicht. Deswegen ist eines unserer Ziele, diese Vielfalt an Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir können zum Beispiel mit den betroffenen Personen eine kritische Überprüfung der Inhalte und der Quellen vornehmen, gerade wenn die noch am Anfang ihres Verschwörungsglaubens stehen. Wir können zum Beispiel in der Selbsthilfegruppe Anregungen dazu geben, wo man solche Sachen gelesen haben kann, welche Seiten und Akteure es im Netz gibt. Benjamin Winkler, sieht Handlungsbedarf, wenn ein Verschwörungsgläubiger, sich oder anderen Schaden zufügen könnte. Bildrechte: Benjamin Winkler, Amadeu Antonio Stiftung

Wir können die Angehörigen erst mal beraten, damit sie ein gutes Futter haben. Und wenn sie sich dann mit den Personen treffen, können sie denen das zum Beispiel erzählen und sie fragen: Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht gar nicht stimmt, was da erzählt wird?

Aber viele Leute erleben, dass ihre Angehörigen trotz aller Fakten und Argumente bei ihrer Meinung bleiben. Wie geht man damit um?

Das ist dann der Fall, wenn die Personen nicht erst am Anfang stehen, sondern wenn da schon eine gewisse Portion Überzeugung hinter ihren Annahmen steckt. Dann wird es schwieriger mit dieser faktenbasierten Argumentation. Dann kann es sinnvoll sein, der Person zum Ausdruck zu bringen, dass man sich Sorgen macht. Man kann ihr gegebenenfalls vermitteln: Ich habe das Gefühl, dass du dich veränderst. Und ich mache mir Sorgen um die Beziehung zu dir. Man spiegelt der Person also die Emotionen, die man selber empfindet und schaut, was die mit so einer Information macht.

Eine andere Möglichkeit ist, dass man Fragen stellt und versucht, zu verstehen: Warum ist es für die Person eigentlich so wichtig? Gab es einen besonderen Anlass, sich mit diesen Erzählungen zu beschäftigen? Was gibt das der Person, an so etwas zu glauben? Man könnte auch Fragen stellen danach, ob sie vielleicht auch neue Freundinnen und Freunde gefunden hat, die ihr solche Dinge erzählen.

Und wenn das nichts hilft?

Dann kann man versuchen, mit der Person einen Konsens im Dissens zu vereinbaren. Man macht ihr deutlich, dass man diese Einstellungen nicht teilt. Aber man akzeptiert zunächst, dass die Person jetzt diese Meinungen hat. Gleichzeitig definiert man aber Regeln für den Alltag, damit das Zusammenleben funktionieren kann. Und da kann es dann zum Beispiel um so etwas gehen wie eine Überwältigungsverbot.

Was bedeutet das?

Das heißt, dass niemand das Recht hat, zum Beispiel in einer Freundschaft, den anderen von der eigenen Meinung zu überwältigen, sondern dass es okay ist, wenn der eine die eine Meinung und der andere eben die andere Meinung hat. Es kann also manchmal auch darum gehen, Regeln für den Alltag zu finden, damit man überhaupt noch eine Freundschaft oder familiäre Beziehung miteinander haben kann.

Und ausgehend dann von der Stärkung der sozialen Beziehung gibt es dann auch die Möglichkeit, immer mal dezent kritisch nachzufragen. Das heißt, man versucht nicht, mit Argumenten zu überzeugen, sondern bringt die Person eher durch gute Fragen immer mal wieder ins Nachdenken. Menschen, die ausgestiegen sind, berichten häufig, dass diese kritischen Fragen sie tatsächlich ins Grübeln gebracht haben. Auf Konfrontation zu gehen würde dagegen die Fronten verhärten.

Heißt das, dass man schwierige Themen im Alltag erstmal aussparen soll?

Man kann sie aussparen, man kann aber auch sagen: Du sagst mir deine Sichtweise, ich sag dir dann aber auch meine. Was wir zum Beispiel immer wieder beobachten, ist, dass Leute, die eine sehr feste Überzeugung von etwas haben, nur sehr schlecht mit Gegenmeinungen umgehen können. Die reagieren dann schon fast gereizt. Da kann es sinnvoll sein, zu sagen: Dann bekommst du jetzt zwei Minuten, mir deine Meinung zu begründen. Dann darf ich aber auch in zwei Minuten meine Meinung begründen.

Weshalb machen Sie dieses Angebot jetzt im Landkreis Bautzen? Ist es hier besonders nötig?