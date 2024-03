Mitten am Tag ist einem Autofahrer ein Wolf unter die Räder gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonnabend gegen 12 Uhr auf einer Landstraße in Richtung Kamenz zu dem Wildunfall. Demnach fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Bischofswerdaer Straße von Prietitz, einem Ortsteil von Elstra, in Richtung Wiesa. Plötzlich sei ein Wolf auf die Straße gelaufen, das Auto stieß mit dem Tier zusammen.

Bildrechte: IMAGO/Daniel Scharinger