Der Kulturbürgermeister der Stadt Görlitz, Benedikt Hummel, sagte MDR KULTUR, man lege in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec sehr viel Wert auf eine gemeinsame Erinnerungskultur. Ein wichtiger Bestandteil davon seien natürlich die Messiaen-Tage.

"Deshalb bedauern wir es auch sehr, dass diese in der angedachten Form dieses Jahr nicht zustande kommen", so Hummel. Die Finanzierung sei verhältnismäßig kurzfristig nicht zustande gekommen, so dass es nicht möglich gewesen sei, noch eine gute Lösung zu finden.