Den Männern wird vorgeworfen, am 8. Juli 2023 vor dem Görlitzer L2 Club in der Clara-Zetkin-Straße Gäste beleidigt und Flaschen geworfen zu haben. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht auch umstehende Leute mit zerbrochenen Flaschen angegriffen. Es gab mehrere Verletzte.