Das Deutsche Zentrum für Astrophysik hat am Donnerstag seinen Übergangsstandort in Görlitz eingeweiht. Zur symbolischen Schlüsselübergabe für die Räume im historischen Postgebäude kamen auch die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

"Der Aufbau des DZA eröffnet langfristige Perspektiven für astronomische Spitzenforschung und verleiht der Lausitz ein unverwechselbares wissenschaftliches Profil", so die Bundesforschungsministerin. Sie ist überzeugt, dass von hier aus künftig Impulse in den gesamten Wissenschaftsstandort Deutschland gehen werden.

Seit 2023 befindet sich das Großprojekt in einer dreijährigen Aufbauphase. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Zentrum für Astrophysik offiziell am 1. Januar 2026 gegründet werden. Geplant sind ein Rechenzentrum sowie ein Campus mit Besucherpark in Görlitz und ein Untergrundlabor in Ralbitz-Rosenthal. Die 1,2 Milliarden Euro für das Forschungszentrum stammen aus dem Strukturwandelfonds für Braunkohlegebiete.