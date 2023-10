Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Nach langer Planung Bahnhof Weißwasser: Endlich beginnt die Sanierung

Hauptinhalt

27. Oktober 2023, 17:46 Uhr

Am Bahnhof erhalten Zugreisende einen ersten Eindruck von der Stadt. In Weißwasser bietet diese "Visitenkarte" keinen schönen Anblick, weshalb das Gebäude schon lange saniert werden soll. Dank Kohlegeld ist das jetzt endlich möglich. Die Stadt will den Bahnhof zu einem Ort mit Mehrwert entwickeln, in dem unter anderem die Stadtbibliothek einziehen soll. Am Freitag war Baubeginn.