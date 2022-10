Auf großen Tafeln hängen Skizzenblätter für weiteres Stadtmobiliar. Die Wünsche kommen beispielsweise von einem Seniorenheim und von der Eishalle. Das Auftragsbuch der öffentlichen Stadtmöbelbaufabrik sei gut gefüllt, sagt Alexander Römer, Kopf des Construct-Lab-Netzwerkes. Beim letzten Projekt hatten die Macher von Construct-Lab zeitweise eine Druckwerkstatt in der neuen Spielstätte des Schweriner Theaters eingerichtet. Das Theater wollte so mit den neuen Nachbarn zusammenkommen, erklärt der 50-Jährige.

Hier in Weißwasser wird nun geschraubt. "Das Ziel ist gemeinsam Möbel für den öffentlichen Raum zu bauen und zu gestalten", sagt der Architekt und Zimmermann. So bekomme man einen Bezug und eine Verantwortlichkeit für die Möbel. Alexander Römer hofft, dass sie dadurch auch die Zeit besser überdauern. Die Bauweise der Sitzmöbel sei recht einfach. Man könne sich also die Techniken leicht aneignen und dann später selber weitermachen.

Unter dem Holzgerüst der Baufabrik, die die Arbeitenden vor Regen schützt, bohrt gerade Patrick Hubmann Löcher in ein Brett. Der 48 Jahre alte gebürtige Österreicher ist aus Portugal zur Bauwoche in die Lausitz gereist. Seit zehn Jahren ist der Designer und Tischler Teil von Construct-Lab. "Unsere Projekte sind in ganz Europa verstreut. Wir sind eine bunte Truppe", erzählt er. Am besten gefielen ihm die vielen Gespräche mit den Menschen aus Weißwasser, die er in den vergangenen Tagen hatte.