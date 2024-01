Landrat Stephan Meyer appellierte an alle Beteiligten, sich an die geltenden Regelungen zu halten und Versammlungen rechtzeitig anzumelden.



Zuvor hatte bereits der Landkreis Bautzen mitgeteilt, dass er keine langfristigen verlässlichen Aussagen darüber machen kann, wann und wo es Proteste und Blockaden gibt. Es sei eine große Dynamik in den Anmeldungen, so eine Sprecherin. Für diese Woche hat der Verein "Land schafft Verbindungen" täglich Proteste an allen A4-Auffahrten im Landkreis Bautzen beantragt, jeweils von 6 bis 11 Uhr. Die Absage muss laut Landratsamt spätestens bis 18 Uhr zum jeweiligen Vortag erfolgen.