Der Gärtnerfamilie war es gelungen, eigenständig zu bleiben und die sozialistische Zwangskollektivierung in der DDR zu verhindern. 1971 wurde in Eibau die erste Verkaufsstelle unter dem Namen "Sachses Blumen-Häusel" eröffnet. Auch in der Zeit der politischen Wende sowie danach hatte es der Gartenbaubetrieb wirtschaftlich nicht einfach, erinnert sich die jetzige Inhaberin. Dank treuer Kunden und viel Optimismus sei auch der Start in die Marktwirtschaft gelungen. Am Ortseingang in Eibau bei Walddorf entstand ein modernes Geschäft mit viel Glas.