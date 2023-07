Auch in der Unterhaltung sind CDs und DVDs weiter präsent. Sie erleben sogar derzeit eine Renaissance, insbesondere bei Musik- und Filmfreunden. "Die wollen ihre Musik oder ihren Film aus einer Verpackung nehmen, sich am Cover erfreuen und dann die Scheibe in den Player einlegen," meint der Görlitzer Vertriebschef: "Das beschert uns volle Auftragsbücher, denn mittlerweile produzieren wir tatsächlich für viele Bands, für viele Künstler. Und genau das ist es, was unser Tagesgeschäft mit Leben, mit Herzblut füllt." Namen will Thomas Steinke offiziell nicht nennen. Dafür müsste er sich die Erlaubnis der Künstler einholen.