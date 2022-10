Mehr als bunte Party: Das ist der Christopher Street Day - Homosexuelle Menschen und andere sexuelle Minderheiten waren in den USA oft auch Polizeigewalt ausgeliefert. Bei Razzien wurden Beamten gewalttätig. Am 28. Juni 1969 fand die erste Demonstration gegen Polizeigewalt in einer Bar in der Christopher Street in New York statt.

- Ein Jahr später wurde daran mit dem ersten "Christopher Street Liberation Day" erinnert.

- In den 1970er Jahren begannen dann auch in Europa die Demonstarionen für die Rechte von homo- und bisexuellen und Transgender-Menschen.



Quelle: MDR/CSD