Synagoge in Görlitz bekommt Davidstern

Nach mehr als acht Jahrzehnten krönt die Synagoge in Görlitz wieder ein Davidstern. Das neu angefertigte, 600 Kilogramm schwere religiöse Symbol aus grauem Stahl ist am Montag mit einem Kran hochgezogen und auf der Kuppel des Turms befestigt worden. Der 5,20 Meter hohe und 1,60 Meter breite Stern wurde von einer örtlichen Firma angefertigt. Das Original ist verloren. Der Stadtrat hatte die Wiedererrichtung des Davidsterns vor knapp zwei Jahren beschlossen. Zur Finanzierung spendeten vor allem Gemeindemitglieder, so kamen rund 81.000 Euro zusammen.