Die Polizei hat einen Dieb in Zittau mithilfe seiner Schuhabdrücke im Schnee gefunden und gestellt. Der 41 Jahre alte Mann war am Sonnabend in eine Grundschule eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Über eine Kellertür hatte sich der Tatverdächtige demnach Zutritt verschafft und drei in der Hausmeister-Werkstatt gelagerte Thermostatköpfe entwendet.