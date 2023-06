Der Pflasterstein-Dieb von Zittau steht vor Gericht. Am Freitag hat der Prozess vor dem Amtsgericht Görlitz begonnen. Angesetzt sind insgesamt drei Verhandlungstage. Wie die "Sächsische Zeitung" berichtete , äußerte sich der 56-Jährige am ersten Verhandlungstag nicht. Stattdessen wurde zunächst über einen möglichen Deal und die Aufhebung der Untersuchungshaft verhandelt. Letzterem stimmte Richter Ulrich von Küster schließlich unter strengen Auflagen zu. Am 22. Juni wird der Prozess fortgesetzt.

Dem Mann aus Thüringen wird zur Last gelegt, im Dezember 2021 rund 110 Tonnen Granitpflaster am Zittauer Güterbahnhof geklaut zu haben. Laut Bundespolizei hatte die Deutsche Bahn in dem 300 Quadratmeter umfassenden Bereich Straßenbauarbeiten in Auftrag gegeben, bei denen das Pflaster zunächst entfernt wurde. Der mutmaßliche Täter soll dann arbeitsfreie Tage auf der Baustelle ausgekundschaftet haben, um an die Steine zu kommen.