Eigentlich sollte der Prozess um den Diebstahl von mehr als 100 Tonnen altem Granitpflaster in Zittau ein schnelles Ende finden. Vor dem Amtsgericht in Görlitz hatten sich Staatsanwalt und Verteidiger schon darauf geeinigt, dass der Angeklagte eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren erhält.

Ins Gefängnis sollte er also nicht. Schließlich war der Mann schon ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, außerdem wollte man einen langen Prozess und teure Gutachten vermeiden. Für das richtige Strafmaß musste am Donnerstag aber erst noch der Wert des Diebesgutes geklärt werden. Damit wurde es dann kompliziert.

Denn der 56-jährige Angeklagte soll vor eineinhalb Jahren mehr als 100 Tonnen Granitpflaster am Bahnhof in Zittau gestohlen haben, das bereits in einer Straße verbaut war. Die Steine waren allerdings für Bauarbeiten wieder herausgenommen worden und lagerten daneben auf einen Haufen. Damit waren sie gebraucht und für den Staatsanwalt mehr wert als ein neuer Pflasterstein aus dem Baumarkt. Der kostet etwa ein Euro pro Stein, rechnete er dem Richter vor. Alte und über Jahre abgefahrene Pflastersteine seien aber so etwas wie der "Goldstaub" unter den Pflastersteinen. Auf dem Schwarzmarkt bekäme man dafür sehr viel mehr.