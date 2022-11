Niedrigere Hürden für die Beantragung der EU-Mittel fordert auch Wolfram Kreisel, Chef eines Unternehmens für Anlagenbau aus Krauschwitz. "Die Unternehmen in unserer Region sind vergleichsweise klein von der Mitarbeiterstärke her. Die haben keine eigenen Stabsstellen, die zur Bearbeitung von Fördermittelanträgen zur Verfügung stehen", betont Kreisel. Die Förderung müsse deshalb so pragmatisch wie möglich sein. "Das sollte so hemdsärmlig gelöst werden, wie es denn juristisch möglich ist." Außerdem befürwortet der Unternehmer Zwischenschritte bei der Auszahlung des Fördergelds. Die kompletten Investitionskosten vorzustrecken, dazu seien viele kleine und mittelständische Unternehmen in den Braunkohlerevieren nicht in der Lage, sagt Wolfram Kreisel.