Vom Wandel will auch Andy Haugk profitieren, Bürgermeister der Kleinstadt Hohenmölsen im Mitteldeutschen Revier. Haugk erzählt, dass seine Stadt ihr Fernwärmesystem von der Kohle lösen wolle. Eine neue, umweltfreundlichere Wärmeversorgung soll entstehen: "Mittlerweile sind wir von den Visionen in den Mühen der Ebene angekommen. Das heißt: Es sind Fördermittelanträge zu stellen, es sind Planungen voranzutreiben. Da merken wir schon, wie schwierig dieser Prozess insgesamt ist, weil er ja auch neu ist", sagt Haugk. Denn alle, die an dem Strukturwandel und den Kohleausstiegsprojekten beteiligt seien, machten das in dieser Form zum ersten Mal.