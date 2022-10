Zwei junge Frauen stehen sich in einigen Metern Entfernung gegenüber und sprechen in ihre Funkgeräte. "Hallo, hallo, hörst du mich?", sagt die eine. "Nein", antwortet die andere. Nach einigen Momenten des Rätselns und Ausprobierens später klappt es dann doch. Würden sie am Set arbeiten, hätten sie dafür keine Zeit, denn dort geht es mitunter hektisch zu. Deshalb hat die Referentin Nadja Ster die Teilnehmer des zweitägigen Kurses in Zweier-Teams eingeteilt, um den Gebrauch von Walkie-Talkies einzuüben und sie so für einen Job am Set vorzubereiten.