Mit dem Bus durch Görliwood

Postplatz, Wilhelmsplatz und Bahnhof

Weiter geht die Tour durch die Stadt an der Neiße. Während eines kurzen Stops haben wir eine schöne Sicht auf den Postplatz mit dem malerischen Muscheminnabrunnen. Wie transformationsfreudig und vielseitig Görlitz ist, wurde nicht zuletzt bei den Dreharbeiten zu "Jeder stirbt für sich allein" mit Emma Thompson, Brendan Gleeson und Daniel Brühl bewiesen.



Für den Film wurde der Postplatz ohne Probleme in eine Berliner Kulisse verwandelt. Dass Görlitz im Film nicht gleich Görlitz ist, wird auf der Tour noch einige Male unter Beweis gestellt. Hauptdarstellerin Emma Thompson fühlte sich in Görlitz übrigens pudelwohl und fuhr regelmäßig mit dem Rad zu den Drehorten. Der Postplatz mit dem Muscheminnabrunnen wurde für "Jeder stirbt für sich allein" zu Berlin umgestaltet. Bildrechte: MDR/Julian Wallner

Lange dauert es nicht, bis wir mit dem Bus in das Gründerzeitviertel einbiegen. Auch abseits der Filmlocations bietet die Tour mit dem Görliwood Entdecker eine tolle Rundfahrt durch die schöne Stadt. Der Wilhelmsplatz sieht wirklich friedlich aus und die Augustastraße lädt mit seinen prächtigen Häuserfassaden zu einem Spaziergang ein. Kein Wunder also, dass natürlich auch hier in den Straßenzügen gedreht wurde, so zum Beispiel der ARD-Zweiteiler "Der Turm" mit Jan Josef Liefers und die Erich Kästner Adaption "Fabian - Der Gang vor die Hunde" mit Tom Schilling. Auch die in Görlitz angesetzte Krimiserie "Wolfsland" wird hier regelmäßig gedreht.

Wir fahren nun die Bahnhofsstraße entlang, während uns Samuel L. Jacksons deutsche Stimme allerhand Informationen zu Görliwood mitteilt. Wo wir gerade von ihm sprechen, Samuel L. Jackson gilt als einer der bekanntesten Schauspieler aller Zeiten und ist unter anderem für seine Zusammenarbeiten mit Kultregisseur Quentin Tarantino bekannt. "Pulp Fiction", "Jackie Brown" und "Django Unchained" - Quentin Tarantinos Filme sind fast jedem ein Begriff. Daher passt es ganz gut, dass wir in diesem Moment an dem Palast-Theater Görlitz vorbeifahren, das als Inspirationsvorlage für das Pariser Kino in Tarantinos Kriegsfilm "Inglourious Basterds" diente. Von dem Film mit Brad Pitt und Christoph Waltz in den Hauptrollen werden wir zum Ende der Tour noch etwas mehr hören. Jetzt geht es erstmal am Bahnhof Görlitz vorbei, in dem Szenen für den Film "das schweigende Klassenzimmer" entstanden sind.

Stadthalle und Neiße-Ufer

Von der Bahnhofsstraße aus fahren wir nicht lange bis zur Stadthalle kurz vor der polnischen Grenze. Für den vierfach Oscar prämierten Film "Grand Budapest Hotel" mit Ralph Fiennes, Bill Murray, Tilda Swinton und Willem Dafoe wurde sie in einen Speisesaal des Hotels verwandelt. In ihr essen F. Abraham Murray und Jude Law gemeinsam zu Abend. Durch den idyllischen Stadtpark gelangen wir zur Neiße und haben eine gute Sicht auf das andere Ufer. Gleich gegenüber ist nämlich schon Polen und die Stadtteile dort bilden die eigenständige Stadt Zgorzelec.

Finale am Untermarkt

Den Turm des Alten Rathauses kann man in "Inglourious Basterds" entdecken. Bildrechte: MDR/Julian Wallner Bei guter Sicht auf die Peterskirche biegen wir auf die Neißstraße ab und beginnen den letzten Teil unserer Tour. Vorbei an fantastisch bemalten Fassaden erreichen wir den Untermarkt, das Herzstück der Görlitzer Drehlocations. Wie wandelbar Görlitz als Filmstadt ist, wird hier andauernd unter Beweis gestellt. In "Inglourious Basterds" schießt Daniel Brühls Figur vom Alten Rathaus aus auf Soldaten, im Film "In 80 Tagen um die Welt" springt Jackie Chan aus einem der Fenster des Emmerich Hotels und das Bürgerhaus "Brauner Hirsch" verwandelte sich für "Der Hauptmann" in das "Hotel Oranien". Alle Drehorte sind nur wenige Meter voneinander entfernt und doch stellen sie in dem einen Film Italien, im zweiten Paris und im dritten Berlin dar. Görlitz könnte man auch gut als filmisches Chamäleon bezeichnen.

Mit dem Untermarkt haben war den Höhepunkt und gleichzeitig das Ende der Tour erreicht. Gemütlich fahren wir, begleitet von traumhaft schöner Filmmusik, zurück zum Obermarkt und ich informiere mich schon mal über anstehende Filmdrehs in Görlitz.

Fazit

Die Rundfahrt mit dem Görliwood Entdecker lohnt sich auf jeden Fall. Rund 60 Minuten lang kriegt man für einen erschwinglichen Preis eine unterhaltsame, informative und kurzweilige Tour durch die Stadt geboten. Für Filmfans ein absolutes Muss und auch für Besucher, die die Stadt einfach mal von oben sehen wollen eine Empfehlung wert. Wer eh vorhat, einen Ausflug nach Görlitz zu machen, kann die Tour gut in die Tagesplanung mit einbeziehen und die Innenstadt anschließend zu Fuß genauer erkunden.