Der Landkreis Görlitz sucht derzeit weitere Unterkünfte zur Unterbringung von Geflüchteten. In der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Fichtestraße in Niesky sind die Kapazitäten mit 96 Plätzen ausgeschöpft. Nun sollen dort weitere 100 Plätze neu entstehen. Das soll mit weiteren Containern, aber auch mobilen Anlagen geschehen, sagte die Oberbürgermeisterin von Niesky (parteilos),Kathrin Uhlemann. "Die mobilen Anlagen kann man dann auch wieder versetzen oder anderweitig nutzen." So könne flexibel reagiert werden.