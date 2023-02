Die Görlitzer Theaterleute sind kreativ. Das haben sie in den vergangenen Wochen nach der verheerenden Löschwasserkatastrophe bewiesen, indem sie immer neue Spielorte in Görlitz entdeckten und nutzten. Zwar mussten große Opern- oder Operettenproduktion ausfallen. Die Musik, die Arien, erklangen aber beispielsweise im Görlitzer Kaufhaus und anderen Ersatzspielorten. Das Görlitzer Theater selbst ist bis heute nicht bespielbar. Durch einen Fehler in der Brandmeldeanlage war das Bühnenhaus mit 30.000 Litern Wasser geflutet worden. Der Vorfall sorgte bundesweit für Schlagzeilen.