Bei dem am Wochenende beschmierten Waggon handelt es sich um einen von drei Abteilwagen, die der Verein im vergangenen Jahr von der tschechischen České dráhy gekauft und nach Löbau geholt hat. Die Waggons waren in der DDR-Zeit in Bautzen gebaut worden und in nahezu identischer Bauart auch bei der Deutschen Reichsbahn im Einsatz. Es handelt sich um Abteilwaggons der 2. Klasse, in denen sich noch alle Fenster öffnen lassen.



Die Schnellzugwagen kommen in Sonderzügen des Löbauer Vereins zum Einsatz.