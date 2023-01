Mehr Gemeinschaft und gegenseitiges Lernen

Inzwischen geht seine Tochter Carolin in die 3. Klasse. Sie und die anderen Drittklässler werden dort gemeinsam mit den Kindern der 4. Klasse unterrichtet. Zusammen sind das 23 Jungen und Mädchen. Diese unterschiedliche Altersstruktur stärke den Klassenverbund, findet Horst Haberlau. Es gebe dadurch mehr Gemeinschaft zwischen den Kindern. Außerdem werde das unterschiedliche Lernniveau besser abgefangen.

Schöner lernen: Die Brüder Grimm-Grundschule ist in einem alten Barockschloss untergebracht. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Nicht nur gemeinsamer Unterricht

Das bessere Miteinander ist für Schulleiterin Jana Graupner auch eines der entscheidenden Vorteile der jahrgangsübergreifenden Klassen. "Wir arbeiten auch mit dem Patenprinzip. Das heißt, jedes Kind hat Verantwortung für ein jüngeres Kind." Die Kinder der 2. Klasse seien Paten für die Erstklässler, die Kinder der 4. Klasse Paten für die Drittklässler. Außerdem werde mit Wochenplänen gearbeitet, mit denen die Kinder sich selbstständig beschäftigen.

Der Vorteil hier ist, dass die Kinder ein hohes Maß an Sozialkompetenz erwerben, es immer ein Miteinander gibt. Jana Graupner Schulleiterin der Brüder-Grimm-Grundschule

Dabei unterrichten die vier Lehrerinnen der Schule gemeinsam mit einer Schulassistentin einige Fächer durchaus auch getrennt, vor allem Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. In den ersten Jahren habe man dort weniger geteilt, erzählt Jana Graupner. Doch die Erfahrung habe gezeigt, dass vor allem in der ersten und zweiten Klasse der getrennte Unterricht in Mathe und Deutsch für die Kinder besser sei. Aber es gebe noch genügend gemeinsame Lernzeiten. Auch Sport, Kunst und Werken werde gemeinsam unterrichtet.

Jahrgangsübergreifender Unterricht rettet vor Schließung

Insgesamt gehen nur rund 60 Jungen und Mädchen auf die Brüder-Grimm-Grundschule. Die Klassen sind klein, für reguläre Schulen eigentlich zu klein. Deshalb entschied sich die Gemeinde als Schulträger, 2016 die jahrgangsübergreifenden Klassen einzuführen, um die Schule zu erhalten. Möglich macht dies das sächsische Schulgesetz, das mit dieser Art des Unterrichts kleine Schulen im ländlichen Raum erhalten will. Neben der klassischen Wissensvermittlung setzt es vor allem auf offenen Unterricht, individuelle Förderung und freie Planarbeit.

Die Klassenzimmer sind mit einer Glastür in zwei Räume unterteilt. So kann ein Teil der Klasse sich mit separaten Aufgaben beschäftigen, während die anderen neuen Stoff vermittelt bekommen. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Übergang zu weiterführenden Schulen

Inzwischen hat die Grimm-Grundschule die ersten Kinder auf die weiterführenden Schulen entlassen. Sie seien gut an den jeweiligen Schulen angekommen, erzählt Schulleiterin Jana Graupner. Für die Tochter von Horst Haberlau steht die Entscheidung, auf welche Schule sie wechseln wird, auch bald an. Für ihn komme es dabei vor allem darauf an, welche Neigungen die Kinder haben und wie ihre Leistungen sind. Vom Abitur um jeden Preis hält Haberlau nichts. Da sie gut in der Schule ist, möchte Tochter Carolin aber gerne auf das Gymnasium.

