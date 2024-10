Der Zugverkehr zwischen Zittau und Ebersbach hat sich am Freitag wieder normalisiert. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, konnte die Strecke nach tagelangen Reparaturarbeiten am Donnerstag um 16 Uhr freigegeben werden. "Wir sind wieder planmäßig auf der Schiene unterwegs", informierte Länderbahnsprecherin Katerina Hagen am Freitag.

Elf Kabel gekappt

Unbekannte hatten an einer Brücke in Ebersbach Anfang der Woche insgesamt elf Kabel gekappt. Das teilte die Bundespolizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Dabei handelte es sich um Glasfaser- und Signalkabel. Wie ein Sprecher mitteilte, wurden außerdem nach bisherigem Ermittlungsstand zwei Signalkabel in 20 Meter und 50 Meter Länge gestohlen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Drei Tage Schienenersatzverkehr