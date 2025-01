Bildrechte: Till Schuster

Einzigartige Sammlung Verborgene Bücherwelt der Klosterbibliothek St. Marienthal wird erforscht

13. Januar 2025, 05:00 Uhr

Als 2023 die damalige Äbtissin des Klosters St. Marienthal in Ostritz wertvolle Handschriften aus der historischen Bibliothek an einen Kunsthändler verkaufen wollte, war der Aufschrei groß. Der Freistaat schritt ein und konnte den gesamten Bibliotheksbestand dank der Unterstützung einer Stiftung kaufen. Diese fördert jetzt auch ein Forschungsprojekt, um die verborgenen Schätze der Bibliothek zu heben. Was macht die Bibliothek so besonders?