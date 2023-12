Künftig sollen die gedruckten Schriften als Leihgaben in der Klosterbibliothek verbleiben. Die Handschriften und Inkunabeln wiederum befinden sich derzeit in der SLUB. Darunter das Kapiteloffiziumsbuch des Klosters Altzelle/Altzella von 1174/75 und der etwa 800 Jahre alte, reich illustrierte St. Marienthaler Psalter.

Geplant ist 2025 eine Ausstellung in der Schatzkammer der SLUB mit den Buchkunstschätzen aus St. Marienthal. Danach gehen diese Exemplare in das Handschriftenzentrum der Universitätsbibliothek Leipzig, wo weiter an ihnen geforscht wird. Die historischen Urkunden werden in Zukunft im Hauptstaatsarchiv Dresden aufbewahrt werden.