Die Polizei hat auf der Autobahn 4 ein überladenes Fahrzeug gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonnabend bei Kodersdorf im Kreiz Görlitz ein mit Dönerfleisch beladener Transporter kontrolliert. Der 3,5-Tonner sei mit rund 4.000 Kilogramm überladen gewesen, führte also mehr als doppelt so viel Ladung mit sich wie erlaubt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Ware musste komplett umgeladen werden. Gegen den 22 Jahre alten Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.