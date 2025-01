Im Klassenzimmer an der Oberschule Innenstadt in Görlitz geht es laut zu. Die Jungen und Mädchen der fünften Klasse sitzen in kleinen Lerngruppen zusammen, diskutieren oder üben Mathe, Englisch, Deutsch. Es ist Freitag, ihr Übungstag. An diesem Tag haben sie seit diesem Schuljahr keinen normalen Unterricht, sondern üben all das, was im Unterricht zu kurz kommt. Unterstützt werden sie dabei von jungen Leuten, die an der TU Dresden Lehramt studieren. Einmal wöchentlich kommen sie dafür an die Görlitzer Oberschule und stehen den Kindern als Lernbegleiter zur Seite.