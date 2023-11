Bei Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze hat die Polizei einen Kleintransporter mit 21 Menschen an Bord gestoppt. Erlaubt gewesen wären maximal neun Personen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In dem Kleinbus saßen auch zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von sechs Monaten bis 15 Jahren, für die die erforderlichen Kindersitze fehlten. Der Kleintransporter war am frühen Sonnabendmorgen auf einem Parkplatz an der A4 kontrolliert worden.

Bildrechte: Dehli News