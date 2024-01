Aufmerksame Bürger haben in Görlitz einen mutmaßlichen Trickbetrug verhindert. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, meldeten Passanten am Dienstagabend eine hilflos wirkende ältere Frau, die längere Zeit auf einem Gehweg stand. Polizisten stellten fest, dass die 65-Jährige unterkühlt war und alarmierten den Rettungsdienst. Der brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.