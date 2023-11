Bildrechte: xcitepress

Volkshaus Weißwasser Prozess um Brandstiftung am Volkshaus Weißwasser beginnt

30. November 2023, 08:07 Uhr

Für Weißwasser war es ein Schock. Am 25. April 2021 stand das Volkshaus in Flammen. Die mutmaßlichen Brandstifter sollen an mehreren Stellen Feuer gelegt haben und so konnte die Feuerwehr einige Gebäudeteile nicht mehr retten. Nur das Hauptgebäude wurde vor der völligen Zerstörung durch die Flammen bewahrt. Errichtet im Jahr 1928 im Bauhausstil wurde es bei dem Brand schwer beschädigt. Nun beginnt der Strafprozess und für Weißwasser stellt sich die Frage nach dem Schadensersatz.