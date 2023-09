Nach dem Großbrand im Volkshaus von Weißwasser erhält die Stadt keine Entschädigung von der Versicherung. Das hat das Landgericht Görlitz entschieden. Demnach hatte die Ostdeutsche Kommunalversicherung (OKV) eine Klausel in den Zusatzvereinbarungen zum Versicherungsvertrag geltend gemacht, wonach Gebäude nicht versicherbar sind, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet sind. Beim Volkshaus in Weißwasser sei das der Fall, so die Versicherung. Das Landgericht folgte dieser Einschätzung.